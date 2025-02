'Elas com a Bola': Brabas do Corinthians farão treino aberto ao público neste sábado (15)

As Brabas do Timão vão reencontrar a torcida antes do encerramento da pré-temporada. No próximo sábado (15), será realizado um treino aberto ao público e à imprensa na Fazendinha. Para garantir presença é necessário acessar as redes sociais do Corinthians e seguir os passos para reserva do ingresso, vendido gratuitamente.



