'Elas com a Bola': Brabas ganham espaço exclusivo no Memorial do Corinthians

O futebol feminino do Corinthians agora tem um espaço exclusivo no memorial do clube, dedicado às conquistas das Brabas ao longo dos anos. O local reúne troféus, fotos e momentos históricos da equipe, celebrando a trajetória do time.



As Brabas conquistaram títulos importantes, incluindo cinco Libertadores, seis Campeonatos Brasileiros, três Supercopas do Brasil e diversos troféus internacionais. Além disso, o clube tem se destacado pela força de sua torcida — na final do Campeonato Brasileiro de 2023, o Corinthians quebrou recordes de público, consolidando-se como um dos maiores times do mundo na modalidade.



