'Elas com a Bola': em clima de Derby, Vic Albuquerque enaltece torcida do Corinthians

Antes do clássico contra o Palmeiras, neste sábado (12), a meia Vic Albuquerque, do Corinthians, falou sobre o carinho da torcida corinthiana. Ela revelou que, ao entrar no time, ficou impressionada com as mensagens de apoio e com a forma como os torcedores “depositaram esperança” no seu jogo.



“É surreal. Assim que entrei para o time, fiquei surpresa com as mensagens que recebia”, disse a jogadora. Ela também afirmou que, após começar a jogar pelo Timão, passou a frequentar mais a torcida. “Gosto de sentir o calor dos torcedores durante o jogo”, completou.



O programa Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45, na RECORD NEWS .