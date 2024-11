'Esporte mudou minha vida': Flávia Saraiva conta sacrifícios até as Olimpíadas no 'Elas com a Bola'

A ginasta Flávia Saraiva foi a convidada da edição do programa Elas com a Bola , da RECORD NEWS, desta quinta-feira (24). A ginasta, de 25 anos, contou que começou a praticar o esporte como uma brincadeira, mas logo se tornou uma grande paixão. Desde criança, ela treina de segunda a sábado, durante sete horas por dia. “Meu foco sempre foi a medalha olímpica, e precisei abdicar de muita coisa. Isso não me traz tristeza, mas alegria por conseguir alcançar os resultados para mim e para o Brasil”, afirmou a atleta. O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45.