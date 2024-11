Maurine, ex-atleta da seleção, fala sobre carreira e maternidade no 'Elas com a Bola'

O programa Elas com a Bola , da RECORD NEWS, desta quarta-feira (23), recebeu a ex-atleta Maurine Dorneles Gonçalves, de 38 anos. Multicampeã e com uma trajetória marcante na seleção brasileira, Maurine compartilhou suas reflexões sobre a escolha entre a carreira e a maternidade : “A minha filha é tudo para mim e tenho certeza de que fiz a melhor escolha. Hoje, aprendo muito com ela.” O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45.