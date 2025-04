Estúdio News aborda as causas da elevação do nível do mar Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (26), às 22h15 Estúdio News|Do R7 24/04/2025 - 18h14 (Atualizado em 24/04/2025 - 18h14 ) twitter

Renata Caetano, Eduardo Siegle e Ronaldo Christofoletti Divulgação/RECORD

Recentemente, a Agência Espacial Americana divulgou que a elevação do nível do mar tem sido maior do que o previsto. Em 2024, o nível global do mar subiu 0,59 cm, superando a taxa esperada de 0,43 cm.

O tema ganha espaço no Estúdio News deste sábado (26). Eduardo Siegle, professor titular do Instituto Oceanográfico de USP, explica que o derretimento de geleiras em função do aquecimento e a expansão térmica, aquecimento da água que faz com que aumente o volume de água que temos em qualquer bacia oceânica, são dois fatores que controlam a subida:

“O aumento da taxa foi bem maior do que a esperada para o período, isso está diretamente relacionado ao clima e temperatura, em 2023 e 2024 as temperaturas foram bastante quentes, isso se reflete também no nível do mar. No ano passado, constataram que o aquecimento teve um papel maior, 2/3 relacionados à expansão térmica e 1/3 ao derretimento de geleiras, fatores que somando resultam nesse aumento considerável do nível do mar”, diz Siegle.

A equipe do programa também entrevistou Ronaldo Christofoletti, professor do Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo (IMAR/Unifesp) - Campus Baixada Santista, que destacou que o oceano está febril:

‌



“Levamos 40 anos para aquecer sua temperatura superficial em torno de 0,6 graus e nos últimos 2 anos houve um salto de 0,4 de uma vez, esse aquecimento mais forte passou a trazer a importância da expansão da água, mais do que o degelo”, explica Christofoletti.

De acordo com Ronaldo, o oceano mais quente, tira menos temperatura da atmosfera, aumentando o calor atmosférico e gerando mais ondas de calor. Dessa forma, são alteradas as massas de ar que circulam no planeta, tornando os ciclos de chuva e seca mais extremos e desregulados.

‌



Embora ainda haja tempo para mitigar o problema, teremos que nos adaptar, pois o nível do mar continuará subindo. Siegle ressalta que os oceanos já absorveram tanto calor em excesso que mesmo que a gente zerasse as emissões hoje, por alguns séculos, eles seguiriam subindo.

Já Christofoletti, ressalta que preservar as áreas naturais que ainda temos na zona costeira é a maior solução e explica porque a linha da água continua subindo:

‌



“Nossa organização social que fez com que chegássemos muito próximo a linha d’água, agora existe um conflito, o oceano ao aquecer e ter um volume maior vai querer recuperar uma área que lhe pertencia”, pontua o pesquisador.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15.