Estúdio News aborda o combate ao crime organizado no Estado de São Paulo Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (5), às 22h15 Estúdio News|Do R7 03/07/2025 - 17h41 (Atualizado em 03/07/2025 - 17h41 )

Renata Caetano e Paulo Sérgio de Oliveira e Costa Divulgação/RECORD NEWS

O Ministério Público do Estado de São Paulo tem investido em ações colaborativas com as forças de segurança e as autoridades responsáveis, através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), para combater o crime organizado na cidade. Este tema ganha espaço no Estúdio News deste sábado (5), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

O procurador-geral de Justiça Paulo Sérgio de Oliveira e Costa tem defendido a integração entre as instituições, ele diz que é preciso e possível que o Estado se mostre mais organizado do que o crime organizado e mencionou a ação realizada no centro de São Paulo, que esvaziou a Cracolândia.

Na ação, foi identificada a necessidade de atingir o ecossistema da ilegalidade que mantinha a existência da Cracolândia, com a prisão do líder do tráfico na região, fechamento de estabelecimentos, casa de prostituição, hotel, ferro velho e venda de celulares, além de impedir que o tráfico continuasse a agir com a liberdade que tinha, juntamente com ações realizadas no apoio aos usuários de droga, encaminhamento para assistente social e para saúde.

“O número de pessoas no local praticamente acabou, isso não significa de maneira nenhuma que esse problema acabou, existem alguns pontos na cidade de São Paulo que ainda tem uma presença até muito grande de usuários de drogas, mas o importante é que a lógica usada para resolver esse assunto naquela área, no centro de São Paulo, vai ser usada em todos os lugares onde houver o acúmulo de pessoas viciadas, porque sem dúvida nenhuma tem um esquema de ilegalidade que os mantém”, explica o procurador-geral.

‌



O MPSP defende o uso de câmeras corporais pela polícia militar, especialmente em operações em áreas de risco e em situações com potencial de causar danos colaterais.

O chefe do Ministério Público paulista ressalta que o uso das câmeras ajuda na reconstituição dos crimes e, em casos de homicídio, permitem que o policial que chegue ao local reconstrua o caminho do criminoso e da vítima até o momento dos disparos, o que facilita o julgamento do júri, e ainda servem com um instrumento de prova muito importante.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.