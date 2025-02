Estúdio News aborda os impactos da reforma tributária Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (25), às 22h15 Estúdio News|Do R7 23/01/2025 - 16h33 (Atualizado em 23/01/2025 - 16h33 ) twitter

Juliana Inhaz, Renata Caetano e Emanuelle Lemos de Sousa

A reforma tributária visa tornar o sistema de tributação mais transparente, as mudanças irão acontecer não só nos tributos que são cobrados, mas como são cobrados. Tributos como PIS, Cofins, ICMS, IPI e ISS serão substituídos. Os novos impostos serão o IBS — Imposto sobre Bens e Serviços e a CBS — Contribuição sobre Bens e Serviços. O tema ganha espaço no Estúdio News deste sábado (25), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

A economista do Insper, Juliana Inhaz, explica que com a mudança na forma de tributação, os impostos mais centralizados diminuirão um pouco essa guerra fiscal que acontece entre estados e municípios.

“Isso melhora a própria distribuição dos recursos dentro do território nacional, além disso, faz com que o consumidor não só saiba o quanto está pagando, mas evite esses pagamentos que acontecem hoje em cascata”, diz a economista.

Haverá ainda a implementação do IS — Imposto Seletivo, conhecido como “imposto do pecado”, que tem como objetivo o aumento das alíquotas de tributação para alguns produtos específicos que causam mal à saúde e agridem o meio ambiente.

‌



Juliana destaca que por serem produtos que causam algum tipo de consumo diferenciado ou até dependência, é de se esperar que uma parte da população continue consumindo: “ainda que tenham uma tributação maior, os produtores têm bastante estímulo e espaço para fazer a maior parte do repasse”.

Os impactos fiscais irão exigir que as empresas revejam suas estruturas, muitas delas com setores enormes para lidar com a tributação serão os primeiros impactados e terão de se adaptar.

‌



A advogada tributarista, Emanuelle Lemos de Sousa, ressalta que pelos próximos anos, de 2026 a final de 2032, os times provavelmente terão que ter algum tipo de suporte, seja de consultorias ou especialistas em reforma tributária.

“A empresa vai ter que ter mais custo, tanto em sistemas como em toda análise, porque não só a área de compras ou a área tributária, mas toda a empresa será afetada, a área de vendas, a área de compras, área de contratos e cláusulas deverão ser serem revistas.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15.