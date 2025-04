Estúdio News aborda os impactos das mudanças climáticas na agricultura de subsistência e produção vegetal Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (5), às 22h15 Estúdio News|Do R7 03/04/2025 - 16h39 (Atualizado em 03/04/2025 - 16h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ana Paula Cunha, Carlos Magno e Renata Caetano

O crescimento da baixa umidade do ar e os raros registros de chuva, características do clima árido, tem preocupado especialistas. Com as mudanças climáticas e aquecimento global, regiões que têm se tornado cada vez mais quentes têm tido a redução da disponibilidade hídrica, o que compromete diferentes setores produtivos, conforme explica a pesquisadora do Cemaden e especialista em secas, Ana Paula Cunha. ”Os impactos decorrentes dessa mudança do clima afetam a agricultura de subsistência e a produção vegetal como um todo”. Este tema ganha espaço no Estúdio News deste sábado (29), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

Há ainda um maior risco de propagação de fogo, além de impactos na saúde quando há baixa disponibilidade ou qualidade de água”, ressalta a pesquisadora. Quando a evapotranspiração, processo em que a água da superfície terrestre passa para a atmosfera no estado de vapor, é muito grande e maior do que a água da chuva, ocorre um declínio na produção de alimentos.

”As culturas da agricultura familiar, os grãos, milho, feijão e mandioca, especialmente nessas regiões de maior escassez hídrica, em cidades como, por exemplo, Juazeiro, Iracema e Bahia, que produzem muito milho e feijão, a safra já tem registrado quedas entre 30 e 40% na produção e, consequentemente, aumento de 25 a 50% nos preços finais”, diz Ana.

Carlos Magno, coordenador do Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá, destaca que o semiárido brasileiro é responsável por 50% da agricultura familiar do Brasil. ”Comunidades inteiras vivem em agricultura de subsistência e precisam da chuva para poder produzir o seu alimento e o que chega em nossas mesas, 70% do que chega na mesa do brasileiro vem de agricultura familiar”, ressalta Magno.

‌



Práticas para recuperar o solo trazem esperança. Magno conta que tem trabalhado nos últimos 30 anos com sistema agroflorestais no semiárido, no Centro Sabiá. ”A combinação de cultivos, milho, feijão e abóbora, com plantas da caatinga, com árvores e plantas que são nativas daquele território tem dado muito certo porque recupera o solo e cria o microclima”, conta o coordenador do Centro Sábia.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.