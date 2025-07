Estúdio News aborda os perigos do golpe do falso advogado e mostra como se proteger Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (19), às 22h15 Estúdio News|Do R7 18/07/2025 - 12h06 (Atualizado em 18/07/2025 - 12h06 ) twitter

Renata Caetano, o diretor da AASP, Dr. Antonio Carlos de Oliveira Freitas e o especialista em Segurança da Tempest, Carlos Cabral Divulgação/RECORD NEWS

Entre os crimes que vêm se sofisticando no Brasil, o golpe do falso advogado tem ganhado destaque e feito vítimas em todo o país. Este tema será abordado no Estúdio News deste sábado (19), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

A prática consiste em criminosos que acessam informações de processos judiciais em andamento e entram em contato com pessoas físicas ou jurídicas se passando por advogados ou representantes de escritórios. Com esse disfarce, solicitam pagamentos com pretextos como liberação de valores ou indenizações, explica o diretor da Associação dos Advogados (AASP), Antonio Carlos de Oliveira Freitas.

“A pessoa é surpreendida muitas vezes por telefone, e-mail ou mensagens de aplicativo de celular, fica receosa, vê uma oportunidade de receber um valor grande e acaba fazendo essa transação, isso é muito perigoso”, destaca o advogado.

A Associação dos Advogados lançou recentemente a campanha “Antes de Confiar, Confirme”, para orientar o público e evitar que caiam no golpe que vem aumentando diariamente. No site da associação é possível consultar perguntas e respostas e links contendo explicações aprofundadas sobre o tema e como se proteger.

O especialista em Segurança da Tempest, Carlos Cabral, alerta que há diversos caminhos que facilitam o acesso aos dados das vítimas, como a venda e negociação de dados, obtidos por meio de vírus que são instalados nas máquinas das vítimas ao clicar em um link ou baixar um arquivo malicioso.

“Os golpistas estão o tempo todo acessando base de dados e pensando no que fazer, em como monetizar aquilo, essa do falso advogado é o novo modus operandi nesse sentido”, diz Cabral.

O recomendado é sempre validar os contatos e informações, não agir impulsivamente e usar todas as ferramentas disponíveis para máxima proteção.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.