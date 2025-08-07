Estúdio News aborda sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (2), às 22h15 Estúdio News|Do R7 07/08/2025 - 17h01 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h01 ) twitter

Renata Caetano, Joaquim Santini e Vinicius Albino Divulgação/RECORD NEWS

A inteligência artificial entrou com tudo no mercado de trabalho transformando a forma como as empresas operam e como os colaboradores atuam. E, apesar do cenário desafiador para algumas profissões, a inteligência artificial generativa, relacionada a criação de textos, imagens, áudios e vídeos, irá facilitar o dia a dia de áreas como RH e marketing, entre outras. Este é o tema do Estúdio News deste sábado (9), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

Vinicius Albino, especialista em sistemas com Inteligência Artificial, afirma na entrevista ao programa que a IA tem sido colaborativa e complementa o trabalho, o que acelera o tempo de entrega e aumenta a produtividade.

“As profissões que precisam se atentar a forma como se trabalha são as que possuem trabalho repetitivo, algo que se faz sequencial, ações que não precisa pensar muito para executar, podem ser afetadas pela automação que a IA permite”, alerta Albino.

Joaquim Santini, especialista em transformação organizacional, cultura e liderança na era digital, irá reforçar durante o Estúdio News que a IA é como um novo colaborador dentro de um ecossistema diferente, mas sempre haverá uma inteligência humana por trás.

“O interesse das empresas em investir na tecnologia tem aumentado, porém, é preciso habilitar as equipes”, segundo Santini.

“É uma ressignificação da cultura organizacional, no Brasil temos uma porcentagem muito otimista, 80% dos executivos brasileiros estão fazendo algum projeto de IA ou querem fazer em breve, quando vamos para base organizacional temos menos de 40% das pessoas habilitadas para utilizar a IA”, explica o executivo.

Albino ainda destaca que as empresas estão acostumadas a capacitar as pessoas que são técnicas, no entanto, o conhecimento e uso da IA precisa permear toda a organização.

Santini acrescenta que todas as pesquisas apontam a integração do humano com a IA: “Será um processo evolutivo, embora seja uma exponencial de aprendizagem e criação de novos conhecimentos, mas tem uma evolução para se atingir o modelo mais aberto possível”.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.