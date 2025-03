Estúdio News alerta para golpes cibernéticos Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (8), às 22h15 Estúdio News|Do R7 06/03/2025 - 17h30 (Atualizado em 06/03/2025 - 17h30 ) twitter

Layla Valias, Emerson Lima e Renata Caetano Divulgação/Record News

A tecnologia facilita a nossa vida, nos conecta e traz inúmeros benefícios. Cada vez mais presente na vida de milhões de pessoas pelo mundo, ela também abre portas para uma realidade alarmante, os golpes cibernéticos que roubam nossos dados pessoais, bancários e expõe os usuários a inúmeros prejuízos financeiros. Este tema ganha espaço no Estúdio News deste sábado (8), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

Emerson Lima, fundador e CEO da Sauter, conta que a maioria dos golpes são financeiros e executados via celular.

“Temos exemplos de golpes muito constantes utilizando o Pix ou algum tipo de sistema de aposta, golpes muito comuns que a gente vê e infelizmente a população, sobretudo a mais carente, sendo vítima”, diz Emerson.

Um estudo da Silverguard mapeou mais de 120 tipos de táticas dos golpistas para atacar as vítimas.

Layla Valias, CSMO da Silverguard, destaca que os golpistas são tão criativos e inteligentes que entendem exatamente com quem estão falando para adaptar a tática e ter sucesso no golpe.

“Eles estão se tornando grandes empresas organizadas para aplicar golpes, especialmente golpes de engenharia social com histórias muito bem elaboradas para que a pessoa caia, muitas vezes esse contexto são histórias que a própria vítima compartilhou nas suas redes sociais”, ressalta Layla.

Enquanto os golpistas aperfeiçoam seus golpes, os especialistas em cibersegurança lutam para driblar a velocidade com que se atualizam.

No Brasil há 8000 tentativas de fraude por minuto, investir em educação digital é essencial para que as pessoas possam se proteger.

Os especialistas recomendam desconfiar sempre, prestar atenção em ofertas boas demais e em pequenos detalhes, utilizar a autenticação de dois fatores e não deixar senhas anotadas junto a cartões e blocos de notas do celular.

“A gente vê, sobretudo, os idosos andarem com o cartão do banco junto com o papelzinho da senha, isso é muito comum e acaba gerando uma série de golpes em função disso”, salienta Emerson.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.