Estúdio News alerta para os riscos da obesidade severa ou mórbida Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (14), às 22h15 Estúdio News|Do R7 12/06/2025 - 21h38 (Atualizado em 12/06/2025 - 21h39 )

Renata Caetano, Luiz Vicente Berti e Simone Fiuza Divulgação/RECORD NEWS

No Brasil, um a cada três brasileiros convive com a obesidade e a tendência é que a situação piore nos próximos cinco anos. De acordo com dados do Atlas Mundial da Obesidade, o número de homens acima do peso pode aumentar em mais de 33% até 2030, e o de mulheres, pode crescer 46%. Este tema ganha espaço no Estúdio News deste sábado (14), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

A cirurgia bariátrica é um dos principais tratamentos para a obesidade severa ou mórbida. Na década de 90 surgiram as primeiras unidades especializadas no tratamento cirúrgico e novas técnicas vem sendo adotadas com o passar dos anos.

Luiz Vicente Berti, diretor da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, explica que o tratamento para a obesidade é para o resto da vida e envolve três eixos, atividade física, estar bem mentalmente e fazer boas escolhas alimentares.

“Tratar a obesidade é uma escada, o chão é o que a gente fez a vida inteira, dieta e mudar o alimento, o primeiro degrau é uma medicação, o segundo um balão e o degrau de cima seriam as cirurgias”, diz Berti.

Entre as opções de cirurgias, as mais comuns são a sleeve e a bypass, na sleeve grande parte do estômago é retirada, na bypass, há redução do estômago e é feita uma alteração no intestino.

O Conselho Federal de Medicina publicou recentemente novas normas para a cirurgia bariátrica, como a redução da idade mínima para pacientes a partir de 14 anos, com obesidade mórbida e pessoas com IMC entre 30 e 35 que tenham comorbidades, como diabetes tipo 2, apneia obstrutiva grave, esteatose hepática e doença cardiovascular com lesão de órgão-alvo.

A criadora de conteúdo, Simone Fiuza, passou por duas cirurgias, na época com quase 150 quilos, ela já não se reconhecia no espelho e tinha dificuldades de locomoção. Quando descobriu que a obesidade era uma doença, resolveu procurar por ajuda, e hoje, com 69 quilos mantém os cuidados necessários para ter uma vida saudável.

“Me sentia como se tivesse bolas de ferro amarradas nos meus pés, odiava ir ao shopping, ao supermercado, e agora que emagreci entendi que era porque eu me cansava muito para andar, era um cansaço muito extremo. Hoje tudo que eu deixava de fazer, faço com uma leveza e não quero voltar para 150 quilos”.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.