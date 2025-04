Estúdio News analisa aumento expressivo no preço do chocolate Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (12), às 22h15 Estúdio News|Do R7 10/04/2025 - 17h09 (Atualizado em 10/04/2025 - 17h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Renata Caetano, Jaime Recena e Patrícia Ellen Divulgação/Record News

O aumento expressivo do chocolate tem chamado a atenção dos consumidores. A resposta para essa alta está no cacau, seu valor quase triplicou nos últimos anos. Este tema ganha espaço no Estúdio News deste sábado (12), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

Questões relacionadas ao comércio global, como o aumento nos custos de transporte e os impactos da inflação mundial, também contribuem para a elevação dos preços.

“O preço do insumo continua muito alto, os produtores de chocolate têm feito um papel importante de não repassar esse aumento do preço completamente, mas vamos ter o impacto no bolso do consumidor”, diz Patrícia Ellen, cofundadora da AYA Earth Partners.

Isso pode significar chocolates mais caros nas prateleiras e mudanças na composição dos produtos, com possíveis reduções no uso de cacau ou aumento de substitutos.

‌



“Há uma série de produtos surgindo, não só o chocolate, mas outros derivados do cacau que são muito importantes e tem crescido, o que também justifica do outro lado esse aumento de demanda”, ressalta a executiva.

Com a proximidade da Páscoa, houve aumento de opções de produtos, além dos ovos tradicionais. Jaime Recena, presidente da Abicab, conta que são mais de 800 produtos disponíveis esse ano.

‌



“A produção de ovos está menor, mas em compensação houve aumento de outros produtos que estão sendo ofertados nesse período. A criação de produtos com outros frutos que temos em abundância em nosso país, como açaí, banana e cupuaçu, combinam muito bem em diversas receitas com chocolate”, destaca Recena.

O presidente da Abicab pontua um aumento de 25% nas vagas de empregos temporários que foram gerados para Páscoa.

‌



“É um setor que também aquece e funciona como porta de entrada para o trabalhador dentro da indústria, porque quase 30% acabam sendo efetivados”, conta Jaime.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.