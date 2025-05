Estúdio News analisa como a maternidade tem deixado milhões de mulheres fora do mercado de trabalho Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (31), às 22h15 Estúdio News|Do R7 29/05/2025 - 12h56 (Atualizado em 29/05/2025 - 12h56 ) twitter

Renata Caetano, André Mancha e Taís Rocha Divulgação/RECORD NEWS

A maternidade ainda é responsável por deixar milhões de mulheres fora do mercado de trabalho. Construir uma família e se realizar profissionalmente ainda é um sonho distante para a maioria delas. Quando uma mulher se torna mãe, os filhos passam a ser prioridade e surgem inúmeros questionamentos sobre como será a vida profissional ao retornar da licença-maternidade. Este tema ganha espaço no Estúdio News deste sábado (31), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

Dados do IBGE revelam que apenas 56,6% das mulheres entre 25 e 54 anos com crianças de até seis anos estão empregadas, enquanto essa taxa sobre para 66,2% entre as mulheres sem filhos.

Entre os homens, a presença dos filhos não atrapalha a empregabilidade. Essa desigualdade parte de efeitos como o desligamento após retornar da licença-maternidade, o que dificulta a recolocação, além dos primeiros cuidados com os filhos durante a rotina de trabalho, geralmente realizados pela mãe, explica André Mancha, economista e responsável pelo estudo da JOI Brasil.

“Em geral, quando um dos filhos fica doente a mulher é mais acionada para pegá-lo na escola, isso vai causando alguns impactos na carreira dela, ela vai tendo uma assiduidade decorrente desses cuidados que tem com o filho, que geralmente não é a mesma coisa para o homem”, pontua Mancha.

Segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, quase metade das mulheres abandona o mercado de trabalho até dois anos após a licença-maternidade.

Taís Rocha, especialista em diversidade e inclusão do Grupo Soulan, acredita que existem várias iniciativas para essas mães que o poder público pode intervir, bem como a sociedade deveria trazer isso como discussão.

“Precisamos de políticas públicas que atendam mães e crianças, mães que trabalham e que tenham filhos pequenos, horário estendido das creches, mais creches e serviços de saúde que funcionem aos finais de semana dentro de um horário possível para elas também”, destaca Taís.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.