Estúdio News analisa impacto da falta de planos de saúde nas vidas dos brasileiros
Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (16), às 22h15
No Brasil, cerca de 25% da população possui um plano de saúde. Isso significa que 75%, ou seja, a maioria dos brasileiros depende exclusivamente do SUS para atendimento médico. Este é o tema do Estúdio News deste sábado (16), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.
Os planos de saúde desempenham um papel fundamental no sistema de saúde brasileiro, funcionando como uma alternativa ao SUS ou permitindo o acesso a serviços médicos, hospitalares e laboratoriais por meio de redes privadas.
Com o envelhecimento da população, o aumento da demanda por serviços de saúde e o avanço tecnológico, os desafios são equilibrar os ajustes financeiros e a qualidade de atendimento.
“Os planos coletivos oferecidos pelas empresas não são uma obrigatoriedade, mas um diferencial competitivo, atualmente muitas pessoas não olham mais para o salário. Fornecer um plano de saúde aos colaboradores é visto como um dos benefícios essenciais para atrair talentos”, explica Stéfano Ribeiro Ferri, advogado especialista em saúde.
“Já para as empresas, pode significar um possível benefício tributário, visto que as despesas com plano de saúde podem ser lançadas como despesas a serem abatidas do imposto de renda das pessoas jurídicas”, conta Ferri.
O planejador e educador financeiro, especialista em Seguros, Marlon Glaciano, ressalta que entender como é a saúde das pessoas que estão dentro do plano e criar programas de prevenção, ensinando em quais casos acessar o plano auxiliam na diminuição da sinistralidade.
“Isso tudo para preservar a massa, a população que está dentro desse plano, a fim de não aumentar a sinistralidade, o ato de consumir o plano, esse cuidado interno com o colaborador levando essa educação é mais importante do que a escolha do próprio plano”, pontua Glaciano.
Aproximadamente 8,6 milhões de beneficiários serão afetados com os reajustes ocorridos no mês de aniversário dos contratos, o teto de reajuste anual de 6,06% para planos individuais e familiares regulamentados será aplicado para o período de maio de 2025 a abril de 2026.
Para quem está buscando um plano, desconfiar de preços muito baixos e pedir um histórico de aumento da operadora para o corretor de saúde, pode ajudar na melhor escolha.
O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15.