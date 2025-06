Estúdio News analisa índices de natalidade nos próximos anos Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (28), às 22h15 Estúdio News|Do R7 26/06/2025 - 17h36 (Atualizado em 26/06/2025 - 17h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Renata Caetano, Ana Paula De Raeffray e Patrícia Palomo Divulgação/RECORD NEWS

Projeções do IBGE indicam que no ano de 2060 teremos 73 milhões e meio de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, o que corresponderá a 34% da população. Com isso, um dos impactos será a diminuição da população em idade ativa em relação aos idosos, o que poderá comprometer a estrutura previdenciária. Este tema ganha espaço no Estúdio News deste sábado (28), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

Grande parte da população leva tempo para pensar no planejamento da aposentadoria, mas especialistas recomendam, se possível, começar a poupar desde cedo para arrecadar uma boa poupança.

“A velhice virou uma conquista com a longevidade, para ser prudente, para ser prevenido, eu diria que os pais já tinham que começar a contribuir pelos filhos, quanto antes melhor”, diz Ana Paula De Raeffray, advogada e professora da PUC-SP.

A economista e planejadora financeira CFP, Patrícia Palomo, destaca que logo que entram no mercado de trabalho, os jovens já devem se preparar para a fase da aposentadoria.

‌



“É importante termos um controle financeiro, saber para onde estão indo os recursos, quais fontes que a gente consegue ter mais controle para fazer sobrar. Fazendo sobrar, uma parte disso precisa ser direcionado para esses investimentos de longo prazo”, pontua a economista.

Patrícia ressalta que não só a cultura do imediatismo, mas o estímulo de incentivos para que o consumo seja antecipado por meio do crédito acaba sendo visto pelas pessoas como uma renda adicional.

‌



Ana Paula reforça que convencer as pessoas a serem prudentes requer muita educação previdenciária, e acrescenta: “Precisamos ter em mente que se vamos durar mais e a natalidade é menor, o velho permanecerá mais tempo no mercado de trabalho.”

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.