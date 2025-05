Estúdio News analisa o choque geracional no mercado de trabalho Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (10), às 22h15 Estúdio News|Do R7 09/05/2025 - 12h21 (Atualizado em 09/05/2025 - 12h21 ) twitter

Renata Caetano e Cláudio Mascarenhas Brandão Divulgação/RECORD NEWS

As diferenças geracionais no mercado de trabalho são um desafio para empresas, as diversas faixas etárias têm estilos de trabalho, expectativas e formas de comunicação distintas. Ao longo do tempo, foram criadas denominações para ajudar a entender valores e visões de mundo das gerações. No ambiente corporativo, Baby Boomers, nascidos entre 1945 e 1964, convivem com a geração X (1965 – 1980), Y (1981 – 1996) e Z (1997 – 2010). Este tema ganha espaço no Estúdio News deste sábado (10), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

Um ambiente plural e a diversidade promovem uma troca de experiências, conhecimentos e valores, diz o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Cláudio Mascarenhas Brandão. “A diversidade faz com que você possa ser nutrido de experiências das mais variadas origens e naturezas, inclusive a experiência da idade. A idade fornece capital imaterial, o conhecimento acumulado, a experiência de vida, aquilo que a história da empresa conta para quem viveu. Tem pessoas que estão ali há trinta, vinte, quinze anos, elas vivenciaram esse processo de crescimento, e esse capital imaterial é muito rico e muitas vezes não é valorizado”, pontua o magistrado.

Segundo o Observatório Nacional dos Direitos Humanos (ObservaDH), a porcentagem de pessoas idosas na população brasileira aumentou de 10,8% para 15,8%, em pouco mais de dez anos. Em pesquisa realizada pelo Grupo Chroma, pelo menos 86% da população acima dos 60 anos afirma já ter enfrentado algum tipo de preconceito nesse ambiente, independentemente de suas habilidades e experiências.

“Nos processos de demissão, infelizmente, isso é muito comum e um dos casos que o tribunal mais decide. Essa controvérsia do etarismo acontece na fase de dispensa, e o Brasil já tem legislação sobre isso há muitos anos. É preciso que nós percebamos que há de existir um olhar atento para a importância da pessoa mais velha, também, no ambiente empresarial, destaca Brandão.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.