Estúdio News analisa o uso excessivo de tecnologia na terceira idade Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (3), às 22h15 Estúdio News|Do R7 30/04/2025 - 11h49 (Atualizado em 30/04/2025 - 11h49 )

Renata Caetano, Patrícia Muneron e Valmari Cristina Aranha Toscano Divulgação/Record News

Idosos cada vez mais conectados podem enfrentar problemas decorrentes do tempo exagerado de tela. A pandemia acelerou a aproximação dos maiores de 60 anos ao mundo digital, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, entre 2016 e 2023 mais que dobrou o número de idosos que acessa a internet no Brasil, percentual que subiu de 24% para 66%. Este tema ganha espaço no Estúdio News deste sábado (3), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

O acesso à tecnologia trouxe diversas possibilidades às pessoas idosas, mas o uso inadequado as expõe a riscos como golpes financeiros, prejuízos físicos e emocionais.

“Elas não tiveram o contato com as mídias e com a tecnologia de uma maneira mais coerente a ponto de se proteger daquilo que não é saudável. Passam muito tempo diante da tela, sentados, sem se alimentar e sem fazer atividade física, porque é prazeroso, há estímulo o tempo inteiro”, diz Valmari Cristina Aranha Toscano, psicóloga, especialista em Gerontologia pela Sociedade Brasileira Geriatria Gerontologia.

Patrícia Muneron, psicóloga do Hospital Moriah, explica que além do prazer e distração, ocorre a liberação da serotonina e da dopamina. A psicóloga salienta que muitos idosos ficam sozinhos e encontraram uma maneira de poder ocupar o tempo deles, mas é preciso orientação.

“Importante perceber se esse idoso fica ansioso quando não está perto do celular, se fica agitado e nervoso, esses também são indícios da dependência na questão do celular, da internet e do mundo digital”, ressalta Patrícia.

Embora o celular possa ser um mecanismo de proteção para pessoa idosa caso necessite de ajuda, além de útil para outras atividades, deixar de socializar e exercitar o corpo e a mente podem contribuir para doenças neurológicas e degenerativas.

“O uso exacerbado vai causando perda de memória, baixa de concentração, porque o celular dá tudo pronto, o que você precisa está ali, você não precisa pensar, não tem desafio como em um diálogo, em uma interação em grupo que é muito importante para fazer um estímulo para o cérebro” alerta Valmari.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.