Estúdio News debate a falta de acesso à água potável no Brasil Após quatro anos da implementação do Novo Marco Legal do Saneamento, o país não apresentou evolução significativa; saiba mais neste sábado (19), às 22h30

Estúdio News|Do R7 17/10/2024 - 15h40 (Atualizado em 17/10/2024 - 15h40 ) twitter

