Estúdio News destaca iniciativas que promovem a educação Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (26), às 22h15 Estúdio News|Do R7 23/07/2025 - 17h59 (Atualizado em 23/07/2025 - 17h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Renata Caetano, José Aliperti e Giuliano Amaral Divulgação/RECORD NEWS

A educação está diretamente ligada às transformações sociais e por isso diferentes formas de acesso ao conhecimento são fundamentais para formar cidadãos críticos e conscientes do meio onde vivem. Este tema será abordado no Estúdio News deste sábado (26), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

Garantir que o jovem saia da escola com o conhecimento esperado ao final do terceiro ano do Ensino Médio é o grande desafio da educação brasileira atualmente, aponta José Aliperti, fundador e CEO da Astra Concessões Educacionais.

“Para que isso se concretize é preciso a qualificação do professor, melhoria da qualidade de trabalho dos professores e educadores, melhoria da infraestrutura física das escolas e até modernização dos currículos nas redes públicas”, diz Aliperti.

Atualmente, apenas 2,7% das escolas públicas brasileiras possuem a infraestrutura ideal para uma educação de qualidade em padrões internacionais, segundo dados da Unesco.

‌



“A gente precisa trabalhar o cenário minimamente adequado, que seria conseguir colocar todas as escolas em uma condição mínima adequada de infraestrutura para atendimento ao público de educação básica”, pontua o executivo.

Uma educação de qualidade está diretamente ligada ao futuro dos jovens que ingressam no mercado de trabalho. O cofundador e CEO da Mileto, plataforma de estágios voltada ao Ensino Médio Técnico Integrado (M-Tec), Giuliano Amaral, conecta estudantes de cursos técnicos com empresas.

‌



Giuliano conta que a aposta nesse caminho se deu com o objetivo de integrar a educação com a prática, uma forma do jovem começar a carreira, além de ser bom também para as empresas.

“A conexão entre os jovens e as empresas já é um desafio pelo salto que o jovem faz entre a educação e a profissão e tem ficado pior por questões que a geração vem trazendo e exigindo do mercado de trabalho”, ressalta Amaral.

‌



O CEO da Mileto acredita que os jovens que passam pela experiência do Ensino Técnico têm mais clareza de seus objetivos e estão mais preparados para a universidade.

“Com certeza eles ficam mais preparados, se irão seguir no ensino superior na mesma linha do curso técnico que escolheram, chegarão com um preparo maior”, completa.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.