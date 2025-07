Estúdio News destaca queda histórica na taxa de homicídios no Brasil Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (2), às 22h15 Estúdio News|Do R7 30/07/2025 - 11h12 (Atualizado em 30/07/2025 - 11h12 ) twitter

Mário Sarrubbo, Renata Caetano e André Santos Pereira Divulgação/RECORD

O Brasil registrou, em 2023, a menor taxa de homicídios dos últimos 11 anos, de acordo com o Atlas da Violência 2025, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Este tema será abordado no Estúdio News deste sábado (2), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

Em entrevista, o Secretário Nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo, ressalta que devido à pandemia muitos criminosos que agiam nas ruas “foram levados” para o campo cibernético.

“Ao mesmo tempo em que a gente tem uma certa diminuição dos crimes violentos há um aumento dos crimes cibernéticos. Claro que a gente ainda experimenta uma certa alta no feminicídio, um dado que não nos deixa felizes, muito pelo contrário, acho que nós temos que continuar trabalhando, fomentando políticas públicas para que esses índices também possam ser reduzidos”, afirma o Secretário.

Segundo André Santos Pereira, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (ADPESP), as principais causas dos crimes específicos com violência são decorrentes do envolvimento de autores e até mesmo de vítimas com o tráfico de drogas.

‌



“Há também a perspectiva dos latrocínios, que também estão inseridos nessa temática dos homicídios violentos, você pode ter aí diversos recortes para a análise desses dados e obviamente existe um trabalho forte das forças policiais no sentido de reduzir esses números, mas há muito o que ser feito ainda também”, pontua o delegado.

Com relação às grandes desigualdades regionais nos índices de violência, ambos reforçam a fundamental importância de investimento na estrutura da polícia civil para esclarecimento dos crimes e punição dos responsáveis, essenciais na prevenção da prática de novos delitos.

‌



“É necessário um investimento muito forte na polícia civil, como disse o doutor André, um investimento que muitas vezes não aparece, que é o investimento do perito, o investimento do investigador, o investimento em tecnologia, não é o carro na rua, não é a polícia ostensiva, mas é a polícia que vai esclarecer os crimes, que vai ser um fator contribuinte e potencializador da redução desse número de crimes”, ressalta Sarrubbo.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.