Estúdio News fala sobre a importância de aprimorar o Poder Judiciário para fortalecer a democracia Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (29), às 22h15 Estúdio News|Do R7 27/03/2025 - 15h10 (Atualizado em 27/03/2025 - 15h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Renata Caetano e Francisco Oliveira Neto Divulgação/Record News

Melhorar a forma de atuação do Judiciário é um dos objetivos do Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre). O desembargador Francisco Oliveira Neto, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e do Consepre, destaca a importância da gestão dos Tribunais de Justiça Estaduais que lidam com milhões de processos e são essenciais para a vida cotidiana das pessoas, abordando questões como crimes, conflitos familiares e contratuais. Este tema ganha espaço no Estúdio News deste sábado (29), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

Para ampliar o acesso à Justiça para os mais vulneráveis, ele destaca a relevância da Defensoria Pública e outras estruturas de apoio, como o Ministério Público e sistemas extrajudiciais. Além disso, reforça que o Judiciário deve continuar se aprimorando para fortalecer a democracia, garantindo o direito de acesso e a resolução adequada de conflitos.

“O Brasil avançou muito com a organização das Defensorias Públicas nos estados, Defensoria Pública da União, a organização do Ministério Público dos estados e da União, de modo que todas as vezes que a pessoa tem alguma questão que ela entende que deve ser submetida ao Poder Judiciário, ela tenha os canais de comunicação de acesso a isso”, explica o magistrado.

Sobre desinformação, o presidente enfatiza a importância da transparência e da cultura de checagem de informações, principalmente em tempos de fake news. A digitalização e inteligência artificial no Judiciário têm avançado especialmente em etapas processuais, embora a decisão final ainda dependa de um juiz responsável.

‌



“Temos a obrigação de facilitar essa checagem com transparência. O Poder Judiciário é um órgão por natureza transparente, a cultura da transparência para nós é tão forte que qualquer ato meu como juiz, se tenho um processo que é segredo de Justiça entre A e B e dou uma decisão, minha decisão vai ser checada pelo menos por dois, por A e por B, ou seja, mesmo nos casos em que há segredo de Justiça, o volume da fiscalização é intensa”, diz o desembargador.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.