Estúdio News mostra como está a situação atual entre Estados Unidos e China Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (2), às 22h15 Estúdio News|Do R7 30/01/2025 - 16h51 (Atualizado em 30/01/2025 - 16h51 )

O recém-empossado presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez durante toda a campanha fortes ameaças à China, levando a crer que estaríamos diante de mais uma guerra comercial entre americanos e chineses. A situação atual entre os países ganha espaço no Estúdio News deste sábado (2), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

Vinicius Rodrigues Vieira, professor de Relações Internacionais nas instituições FGV e FAAP, explica como está a situação atual entre os dois países.

“A China, hoje, é muito mais poderosa, muito mais avançada do ponto de vista tecnológico, muito mais capaz de competir não só com os Estados Unidos, mas com outras potências industriais. Depois da covid, claramente, a China consolidou a sua posição no cenário global. Então, hoje, nós temos a China vista como uma ameaça ainda maior do que no primeiro mandato de Donald Trump”.

A China vem dominando o mercado de energia limpa e semicondutores. “80% da capacidade de fabricação de beneficiamento de minerais críticos está na China e não é por acaso que toda vez que existe um movimento de guerra comercial, eles reagem estabelecendo restrições à exportação das terras raras que eles controlam onde a China tem uma grande produção”, destaca Otaviano Canuto, ex-vice-presidente do Banco Mundial e atualmente membro no Policy Center for the New South.

‌



Nas últimas manifestações de Trump, ele aliviou o tom em relação à China, levando a crer que a promessa de impor tarifas altíssimas de até 60%, pode não ser cumprida.

Vinicius diz que em um primeiro momento, o mercado pode agir muito negativamente a essas tarifas, casos sejam impostas de fato e não haja nenhum acordo, porém se a China, voltar para o mercado interno ou for à procura de outros mercados, os prejuízos afetarão os mercados emergentes, como o Brasil que teria de receber mais produtos manufaturados, produtos industrializados que não vão chegar aos Estados Unidos por conta dessas barreiras.

‌



Otaviano ressalta que não interessa o Brasil se alinhar automaticamente a nenhum dos blocos e que deve tentar fazer com que ambos disputem ou queiram manter o acesso e interagir com o Brasil.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.