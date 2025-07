Estúdio News mostra os avanços no estudo da manipulação do DNA no combate à extinções e doenças Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (12), às 22h15 Estúdio News|Do R7 10/07/2025 - 12h36 (Atualizado em 10/07/2025 - 12h38 ) twitter

Marcelo Brandão, Vasco Azevedo e Renata Caetano Divulgação/RECORD

A manipulação de DNA e do genoma como ferramenta para evitar extinções, combater doenças e preservar a biodiversidade é o foco de experimentos da empresa de biotecnologia Colossal Biosciences. Este tema ganha espaço no Estúdio News deste sábado (12), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

O pesquisador do Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética (CBMEG) - UNICAMP e presidente da Associação Brasileira de Bioinformática e Biologia Computacional, Marcelo Brandão, diz que existe a vontade dos pesquisadores de trazer novas espécies e que estamos no início de uma nova era da biologia molecular e da biotecnologia.

Em abril deste ano, a Colossal editou genes de lobos para que ficassem mais parecidos com espécies extintas há 10 mil anos.

Brandão destaca que esse trabalho foi um primeiro pontapé neste caminho e por ser uma tecnologia muito complexa, um organismo vivo, há diversos sistemas que precisam funcionar em sincronia.

‌



Para trazer espécies de volta é preciso muito cuidado ecologicamente, na visão do professor titular do Depto de Genética, Ecologia e Evolução, ICB/UFMG, Vasco Azevedo, pois pode haver um desequilíbrio do ecossistema.

“Acho que o investimento seria para manter essas espécies atuais que estão diminuindo e manter essa diversidade. Por causa de fome, vamos precisar sempre produzir mais alimentos de maneira mais resistente, com menos água, com menos estresse hídrico e calor”, ressalta Azevedo.

‌



Tanto Azevedo quanto Brandão acreditam que com ética e sabedoria as técnicas que vêm sendo estudadas e desenvolvidas vão ajudar no futuro.

“Os conceitos e técnicas de biologia molecular, ou seja, das edições dos genes, e tentar identificar os genomas para fortalecer a nossa biodiversidade e a proteção da biodiversidade atual, será o grande pulo que vamos ter. As empresas que conseguirem pegar essa tecnologia e aplicar na atualidade serão empresas que vão despontar muito, tanto no mercado como na parte biológica”, conclui Brandão.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.