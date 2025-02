Estúdio News traz alerta sobre os riscos da busca pelo corpo ideal Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (15), às 22h15 Estúdio News|Do R7 13/02/2025 - 16h40 (Atualizado em 13/02/2025 - 16h40 ) twitter

Renata Caetano, Fernanda Guedes e Lygia Nascimento Divulgação/Record News

O culto à beleza nas redes sociais em busca pelo corpo ideal pode levar a sérios problemas de saúde, incluindo os relacionados à mente. A preocupação excessiva com a aparência pode gerar ansiedade, compulsões, bulimia e anorexia.Este tema ganha espaço no Estúdio News deste sábado (15), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

Com o avanço da tecnologia e maior exposição, muitas pessoas acabam se comparando com as que tem o tal do corpo perfeito.

A psicanalista Lygia Nascimento, diz que a autoestima e autoconhecimento são importantes para que a pessoa não adoeça, é preciso se conhecer, entender sobre si e seus gostos.

“A comparação pode levar a autoestima baixa, desânimo, tristeza profunda e a sensação de que nada está bom, nada serve, nada está legal, portanto, silencie as redes sociais, aprenda a se olhar no espelho, a se amar mais”, enfatiza Lygia.

O uso de canetas emagrecedoras para perda de peso, apesar de não ser o objetivo desse tipo de medicamento, acabou se tornando um fenômeno. A nutricionista Fernanda Guedes, destaca que esse processo é romantizado nas redes sociais, tudo parece ser lindo e quem as utiliza com o objetivo de emagrecer, se esquece dos efeitos colaterais, pensando apenas no resultado.

“Temos que pensar no ambiente em que o paciente está inserido, porque ele quer aquele emagrecimento. Hoje na nutrição não falamos só quanto o paciente come e o que ele come, mas como ele está comendo. Se esse medicamento for necessário em algum período da vida, que seja com acompanhamento e observando os efeitos”, pontua Fernanda.

O fator emocional é relevante no processo de emagrecimento, ainda mais quando envolve procedimentos como a cirurgia bariátrica, o cérebro precisa entender e reaprender do zero.

“Muitos pacientes não se enxergam no novo corpo, precisamos acompanhá-los e trabalhar a questão do autocuidado, o amor próprio, se conhecer novamente é muito importante”, explica a psicanalista.

A nutricionista enfatiza que o problema não é querer emagrecer, o problema é ficar obcecado pela magreza.

“Temos o direito de querer mudar algo em nosso corpo, desde que essa mudança não comece a impactar na nossa vida, na nossa saúde, no nosso social. Já tive pacientes que deixaram de sair com os amigos porque estavam de dieta ou deixavam de fazer as coisas que gostavam no dia a dia”.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.