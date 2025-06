Presidente da RECORD recebe Procurador-Geral de Justiça de São Paulo na sede da emissora Encontro teve o objetivo principal de reforçar a comunicação entre as instituições Estúdio News|Do R7 12/06/2025 - 21h48 (Atualizado em 12/06/2025 - 21h49 ) twitter

Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, procurador-geral de Justiça de São Paulo, e Luiz Cláudio Costa, presidente da RECORD Karina Lajusticia/RECORD

Na tarde desta quinta-feira (12), o presidente da RECORD, Luiz Cláudio Costa, recebeu o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, na sede da emissora na capital paulista.

Durante o encontro, que teve como objetivo principal reforçar a comunicação entre as instituições, Paulo Sérgio ressaltou a atuação do MPSP no enfrentamento ao crime organizado durante o período de pouco mais de um ano de gestão.

Na oportunidade, o procurador-geral de Justiça participou da gravação do programa institucional de entrevistas Estúdio News, atualmente, apresentado pela jornalista Renata Caetano.

Estiveram presentes, o diretor do Centro de Comunicação Social do Ministério Público de São Paulo, Claudio Augusto, e a gerente de Relações Institucionais da RECORD, Karina Lajusticia.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.