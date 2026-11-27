O boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) revelou um aumento nos casos de Covid-19 no Brasil, possivelmente associado à nova variante do vírus chamada PJ.2.1. A virologista Paola Cristina Resente, do Instituto Oswaldo Cruz, disse que essa tendência ocorre em toda a região das Américas.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a PJ.2.1 como uma "variante sob monitoramento" devido às suas mutações na proteína de ligação celular, que aumentam sua infectividade, mas sem evidências de maior gravidade.



No Rio de Janeiro , o aumento dos casos foi identificado através de um monitoramento genômico em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que constatou que 58% das amostras pertenciam à nova variante.



Mensagens do governo federal destacam a importância da vacinação para grupos prioritários, como idosos e crianças menores de quatro anos, já que as vacinas conferem proteção contra formas graves da variante circulante.



A testagem ainda é essencial para o controle do número de infectados, sendo realizada principalmente em unidades sentinelas e hospitais para avaliar casos leves e mais graves.



Além de idosos e crianças pequenas, pessoas com comprometimentos imunológicos ou respiratórios devem manter seu ciclo vacinal atualizado conforme orientações do Ministério da Saúde.



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