Um conjunto de estudos realizados pelo Fundo de População das Nações Unidas aponta que investir em dez ações voltadas à saúde das mães no Brasil pode gerar um retorno econômico e social três vezes maior.



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