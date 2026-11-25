Curva de novos casos de Covid sobe rápido e acende alerta
Em três meses, índice de testes positivos disparou de 1% para 17%
Dados do Ministério da Saúde mostram que, em três meses, o índice de testes positivos de Covid-19 no Brasil passou de 1% para 17%.
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