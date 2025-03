Famosa obra de Van Gogh é recriada com peças de montar Record News|Do canal Record News no YouTube 16/03/2025 - 23h00 (Atualizado em 17/03/2025 - 12h09 ) twitter

O Museu Van Gogh e a marca de brinquedos LEGO lançaram a obra de arte Os Girassóis na versão do brinquedo de montar. O conjunto conta com mais de duas mil peças que formam as 16 flores da pintura, com pétalas ajustáveis.

