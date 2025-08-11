James Gunn desenvolve novo filme do Superman Diretor afirma que projeto não será uma sequência direta do longa anterior Geek Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 16h00 (Atualizado em 11/08/2025 - 16h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Durante uma entrevista recente, James Gunn revelou que está trabalhando no roteiro de um novo filme do Superman. Ele esclareceu que, embora seja uma continuação, não deve ser considerado uma sequência direta do longa anterior. Gunn destacou que o Superman terá um papel central na nova produção. As declarações geraram entusiasmo entre os fãs, apesar dos detalhes ainda serem limitados. A confirmação do projeto sugere que novidades sobre o herói podem surgir em breve.

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!