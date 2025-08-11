Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

James Gunn desenvolve novo filme do Superman

Diretor afirma que projeto não será uma sequência direta do longa anterior

Geek Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Durante uma entrevista recente, James Gunn revelou que está trabalhando no roteiro de um novo filme do Superman. Ele esclareceu que, embora seja uma continuação, não deve ser considerado uma sequência direta do longa anterior. Gunn destacou que o Superman terá um papel central na nova produção. As declarações geraram entusiasmo entre os fãs, apesar dos detalhes ainda serem limitados. A confirmação do projeto sugere que novidades sobre o herói podem surgir em breve.

Veja também

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.