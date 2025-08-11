Grupo fictício August Moon volta aos holofotes por trama romântica

A banda fictícia August Moon e sua trama ganham destaque. Solène, divorciada de 40 anos e dona de uma galeria de artes em Los Angeles, leva a filha para ver a banda favorita de sua infância.



Ela conhece Hayes Campbell, vocalista de 24 anos. O que começa como amizade torna-se um romance, enfrentando preconceitos. Curiosamente, August Moon foi inspirada na One Direction , gerando burburinho entre as fãs. Um álbum com músicas exclusivas da banda está disponível nas plataformas digitais.