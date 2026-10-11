De Dolly Parton a Whitney Houston: a trajetória de 'I Will Always Love You'
Sucesso de Dolly Parton nos anos 1970, a música conquistou uma nova geração após ser regravada por Whitney Houston em 1992
Lançada originalmente por Dolly Parton, em 1974, "I Will Always Love You" foi escrita como uma despedida ao parceiro profissional Porter Wagoner, a quem a cantora agradecia pelos anos de parceria. A música chegou ao topo da Billboard Hot Country Songs em 1974 e 1982.
Em 1992, Whitney Houston regravou a canção para a trilha sonora do filme "O Guarda-Costas", protagonizado por ela e Kevin Costner. A versão permaneceu por 14 semanas consecutivas no topo da Billboard Hot 100.
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