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De Dolly Parton a Whitney Houston: a trajetória de 'I Will Always Love You'

Sucesso de Dolly Parton nos anos 1970, a música conquistou uma nova geração após ser regravada por Whitney Houston em 1992

Geek Record News|Do R7

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Lançada originalmente por Dolly Parton, em 1974, "I Will Always Love You" foi escrita como uma despedida ao parceiro profissional Porter Wagoner, a quem a cantora agradecia pelos anos de parceria. A música chegou ao topo da Billboard Hot Country Songs em 1974 e 1982.

Em 1992, Whitney Houston regravou a canção para a trilha sonora do filme "O Guarda-Costas", protagonizado por ela e Kevin Costner. A versão permaneceu por 14 semanas consecutivas no topo da Billboard Hot 100.

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