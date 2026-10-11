De Dolly Parton a Whitney Houston: a trajetória de 'I Will Always Love You'

Lançada originalmente por Dolly Parton, em 1974, "I Will Always Love You" foi escrita como uma despedida ao parceiro profissional Porter Wagoner, a quem a cantora agradecia pelos anos de parceria. A música chegou ao topo da Billboard Hot Country Songs em 1974 e 1982.





Em 1992, Whitney Houston regravou a canção para a trilha sonora do filme "O Guarda-Costas", protagonizado por ela e Kevin Costner. A versão permaneceu por 14 semanas consecutivas no topo da Billboard Hot 100.