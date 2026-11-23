O quadrinista Luckas Iohanathan venceu o Prêmio Jabuti , na categoria história em quadrinhos com a obra "Ouroboros". Na obra, o policial Kessler, depois de passar por um trauma, decide voltar para casa onde cresceu para tentar curar as feridas da relação com a mãe.





É a segunda vez que Iohanathan vence na categoria. Em 2024, ele conquistou o prêmio com a obra "Como Pedra". "Quando eu ganhei, foi meio que um sentimento de surpresa porque eu realmente de fato não esperava vencer, até porque era o meu primeiro quadrinho publicado como livro", conta.





Desde 1959, o prêmio ajuda a contar a história do país por meio de livros, valoriza quem produz conhecimento e abre espaço para literatura nacional. Mas foi apenas em 2017 que a premiação ganhou uma categoria exclusiva para histórias em quadrinhos. Para o autor, os quadrinhos ainda sofrem um certo tipo de "preconceito", por estar muito associado à literatura infantil.





"Eu acho que hoje em dia o quadrinho brasileiro em termos de criadores cresceu. Portanto, que a gente tem uma biblioteca tão diversa, tão rica, que eu acho que chegou um momento em que foi impossível ignorar os quadrinhos [...]. Então é um passo importante, mas ainda é só o primeiro passo eu acho, para as pessoas realmente enxergarem o poder que tem os quadrinhos."

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