'Noturno': série retrata vida de ex-soldado que se torna detetive

A nova série "Noturno" chegou trazendo uma adaptação dos romances policiais "Lázaro" e "The Sandman", escritos por Lars Kepler. Estrelada por Liev Schreiber, Zazie Beetz e Stephen Graham, a produção narra a história de um ex-soldado que se torna detetive em busca de recomeçar sua vida em uma pequena cidade da Pensilvânia. A rotina do protagonista sofre uma reviravolta quando sua filha é vítima de um crime.



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