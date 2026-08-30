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Relembre parceria entre Vanessa Hudgens e Phantoms

Em 28 de setembro de 2018, Vanessa Hudgens lançou a música "Lay With Me" com os Phantoms

Geek Record News|Do R7

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No dia 28 de setembro de 2018, a cantora Vanessa Hudgens lançou a música "Lay With Me", em parceria com os DJs e produtores norte-americanos Phantoms.

A canção foi uma homenagem ao seu papel em High School Musical e apresentou um videoclipe ambientado em um auditório escolar.

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