Relembre parceria entre Vanessa Hudgens e Phantoms
Em 28 de setembro de 2018, Vanessa Hudgens lançou a música "Lay With Me" com os Phantoms
Últimas
‘La La Land’ retorna aos cinemas em comemoração aos 10 anos de lançamento
Longa de sucesso recebeu seis estatuetas no Oscar, incluindo Melhor Direção e Melhor Atriz, esta para Emma Stone
Brittany Snow é confirmada no elenco de 'A Empregada 2'
Atriz interpretará Marybeth, secretária dos novos patrões de Milly na sequência do filme
Astro sul-coreano é protagonista em nova série que mistura romance e ação
Trama acompanha gangster que reencontra antigo amor durante última missão perigosa
Sequência de 'Dungeons & Dragons' pode não sair do papel
Roteiro está pronto, mas estúdio responsável estaria receoso na aposta após fracasso do 1º filme
Anne Hathaway confirma atraso em novo filme da franquia de ‘O Diário da Princesa’
Produção do terceiro filme está em pausa enquanto atriz aguarda nascimento do filho
'Alice no País das Maravilhas' ganha adaptação em cordel
Josué Limeira une surrealismo de Carroll à cultura nordestina em nova adaptação
Dia Mundial do Rock: gênero musical continua vivo e conquista fãs no Brasil
Fabrício Mazzoco, um jornalista dedicado à pesquisa sobre o rock brasileiro desde os anos 1990, compilou mais de 200 títulos para celebrar a data
Premiada quadrinista fala sobre trabalho em nova história da Turma da Mônica
Helô D’Angelo traz releitura de famosa personagem em jornada de autodescoberta
Taylor Swift entra para o Hall da Fama dos Compositores
Aos 36 anos, estrela pop americana se torna a mais jovem a ganhar honraria
‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ ganha trailer inédito com encontro entre Peter Parker e Hulk
Novo filme da franquia do herói estreia em 29 de julho nos cinemas
Henry Cavill e Kevin Hart são confirmados em novo filme
Atores irão colaborar em nova comédia de ação para plataforma de streaming
K-pop domina a semana com novidades de Cortis e Shinee
E ainda: Ariana Grande prepara a chegada de seu oitavo disco
Emissora encomenda spin-off de série médica
Séria será ambientada no Texas, estado dos EUA; programa irá ter dramas em área rural
Gente como a gente: Keanu Reeves encanta fãs por levar vida simples e humilde
Astro de 'Matrix' e 'John Wick' é conhecido pela generosidade e por histórias de superação