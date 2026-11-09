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Donald Glover é confirmado em adaptação cinematográfica de 'PUBG: Battlegrounds'

Live-action está sendo desenvolvido por uma plataforma de streaming

Geek Record News|Do R7

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O jogo 'PUBG: Battlegrounds' vai ganhar uma adaptação em live-action com o ator Donald Glover no papel de protagonista.

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