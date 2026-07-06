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Premiada quadrinista fala sobre trabalho em nova história da Turma da Mônica

Helô D’Angelo traz releitura de famosa personagem em jornada de autodescoberta

Geek Record News|Do R7

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A premiada quadrinista Helo D’Angelo contou ao Geek Record News como foi o processo de produção da história da famosa personagem de Mauricio de Sousa.

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