Premiada quadrinista fala sobre trabalho em nova história da Turma da Mônica
Helô D’Angelo traz releitura de famosa personagem em jornada de autodescoberta
A premiada quadrinista Helo D’Angelo contou ao Geek Record News como foi o processo de produção da história da famosa personagem de Mauricio de Sousa.
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