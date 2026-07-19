'Alice no País das Maravilhas' ganha adaptação em cordel

A obra "Alice no País das Maravilhas", escrita por Lewis Carroll, foi adaptada para o gênero literário cordel pelo autor Josué Limeira.



A ideia surgiu devido à sintonia entre o surrealismo do original e as características do cordel. Limeira, que já havia adaptado obras como "O Pequeno Príncipe" e "Vidas Secas", destacou a colaboração com o ilustrador Vladimir Barros, que trouxe elementos da cultura nordestina para as ilustrações.



"É uma forma de manter a essência da história enquanto introduzimos elementos regionais", afirmou Limeira. A adaptação promete dialogar com o público jovem, aproximando-o da literatura de cordel.