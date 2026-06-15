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Henry Cavill e Kevin Hart são confirmados em novo filme

Atores irão colaborar em nova comédia de ação para plataforma de streaming

Geek Record News|Do R7

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O ator Henry Cavill foi confirmado como protagonista em uma nova comédia de ação. Dirigido por MCG, conhecido pelos filmes "As Panteras" e "O Exterminador do Futuro: A Salvação", o projeto também contará com Kevin Hart no elenco principal. Ambos os atores interpretarão espiões rivais que em breve se tornarão pais.

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