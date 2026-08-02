Sequência de 'Dungeons & Dragons' pode não sair do papel
Roteiro está pronto, mas estúdio responsável estaria receoso na aposta após fracasso do 1º filme
O futuro da sequência de Dungeons & Dragons: Honra entre Rebeldes segue incerto devido a obstáculos financeiros. Durante a San Diego Comic-Con, o diretor Jonathan Goldstein revelou que o roteiro de uma nova produção já está concluído. No entanto, ele também alertou para as dificuldades econômicas que o projeto enfrenta.
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