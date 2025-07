Adolescente causa acidentes com carro do avô em Piraju Colisões atingiram empresa e posto de saúde Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 18h29 (Atualizado em 30/07/2025 - 18h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Adolescente de 14 anos pega o carro do avô e causa série de acidentes em Piraju (SP)

Em Piraju, São Paulo, um adolescente de 14 anos pegou o carro do avô sem permissão enquanto ele dormia e causou uma série de acidentes. O jovem colidiu com a porta de uma empresa e a parede de um posto de saúde após engatar a marcha ré e acelerar. O carro ficou com as rodas suspensas em um vão. Levado à delegacia, o adolescente foi ouvido e liberado, enquanto o avô recuperou o veículo. O atendimento no posto de saúde não foi afetado.

Assista ao vídeo - Adolescente de 14 anos pega o carro do avô e causa série de acidentes em Piraju (SP)

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!