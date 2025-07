Atirador mata cinco seguranças em mercado de Bangkok Nenhum cliente ficou ferido; atirador tirou a própria vida Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 18h01 (Atualizado em 28/07/2025 - 18h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ataque armado deixa cinco mortos em mercado na Tailândia

Cinco seguranças foram mortos em um ataque armado em um mercado na capital tailandesa, Bangkok. O agressor tirou a própria vida após o ato, sem ferir nenhum cliente durante o incidente.

A polícia confirmou que todas as vítimas trabalhavam no local como seguranças. As autoridades seguem investigando o caso para entender as motivações por trás do ataque.

Assista ao vídeo - Ataque armado deixa cinco mortos em mercado na Tailândia

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!