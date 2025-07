Nasa deve perder quase 4.000 funcionários em corte proposto pelo governo norte-americano

A Nasa deve perder quase 4.000 funcionários, como parte de um plano norte-americano para reduzir o quadro de trabalhadores no governo federal. Com o corte, o número de servidores da agência cairia de cerca de 18.000 para aproximadamente 14.000 — uma redução de pouco mais de 20%.



Segundo comunicado oficial da Nasa, em torno de 3.000 funcionários já aderiram à segunda rodada do plano de demissão voluntária. Na primeira rodada, cerca de 900 pessoas já haviam demonstrado a intenção de deixar a agência. Aqueles que aderirem ao programa deixarão o cargo de forma gradual.



O orçamento proposto pelo governo Trump para a agência previa o retorno do homem à Lua e a primeira missão tripulada a Marte, mas cortava drasticamente o financiamento de programas científicos e climáticos. A Casa Branca foca em vencer a China nesta corrida espacial, visto que Pequim pretende fazer um pouso lunar tripulado até 2030.