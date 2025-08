Bêbado é preso após depredar bonde histórico em São Petersburgo Homem cai em barra de metal durante fuga; veículo integra memorial da Segunda Guerra Mundial Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 18h30 (Atualizado em 01/08/2025 - 18h30 ) twitter

Vândalo cai de cara em barra de metal e acaba preso após depredar bonde histórico; veja vídeo

Um homem, sob efeito de álcool, subiu no teto de um bonde histórico em São Petersburgo e começou a depredar o veículo. Durante a tentativa de fuga, ele caiu e colidiu com uma barra de metal. O incidente resultou na prisão dele e de dois amigos. O bonde faz parte de um memorial dedicado à Segunda Guerra Mundial na cidade russa. As autoridades não divulgaram o valor dos prejuízos causados pelo ato de vandalismo.

