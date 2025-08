Mulher fica pendurada em roda-gigante ao se confundir e descer do brinquedo antes do momento certo

Em um parque de diversões de Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba , uma mulher se confundiu ao pensar que estaria no momento de descer da roda-gigante e abriu a porta de segurança, ficando pendurada na cabine do brinquedo.



Segundo imagens de um vídeo gravado por uma testemunha do ocorrido, a mulher estava a alguns metros do chão quando tudo aconteceu; os monitores, ao perceberem, desaceleram o equipamento e a retiraram com segurança.