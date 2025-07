Bobinas de aço causam pânico na Via Dutra após acidente Caminhão tomba em Taubaté; bobinas danificam postes, mas ninguém se fere Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 18h29 (Atualizado em 30/07/2025 - 18h29 ) twitter

Bobinas de aço saem rolando após acidente de caminhão e provocam desespero na Dutra; veja

Um caminhão tombou ao invadir o acostamento na Via Dutra, na altura de Taubaté, São Paulo. Durante o incidente, bobinas de aço que estavam sendo transportadas rolaram por um morro, quase atingindo veículos na via inferior. Motoristas e motociclistas aceleraram rapidamente para evitar serem atingidos pelas pesadas bobinas. Três postes foram danificados no local. Apesar do susto e dos danos materiais, felizmente ninguém ficou ferido.

Assista ao vídeo - Bobinas de aço saem rolando após acidente de caminhão e provocam desespero na Dutra; veja

