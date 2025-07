Bolsonaro critica medidas judiciais após colocar tornozeleira eletrônica Ex-presidente se manifesta sobre tensões com os EUA e críticas ao governo brasileiro Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 12h56 (Atualizado em 18/07/2025 - 12h56 ) twitter

‘Pergunta para o Trump por que ele citou caça às bruxas’, afirma Bolsonaro após colocar tornozeleira

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de uma operação em Brasília que resultou na colocação de uma tornozeleira eletrônica, conforme determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A medida faz parte de investigações em curso que também envolvem seu filho, Eduardo Bolsonaro.

Em coletiva à imprensa, Bolsonaro classificou a operação como inesperada e negou qualquer intenção golpista ou de deixar o Brasil. Ele expressou sua insatisfação com as restrições impostas, descrevendo-as como uma humilhação.

Bolsonaro também comentou sobre as relações entre Brasil e Estados Unidos, criticando a falta de diálogo do governo brasileiro com Donald Trump. Ele mencionou tarifas comerciais impostas pelos norte-americanos e afirmou que buscaria uma aproximação comercial semelhante à da Argentina se ainda estivesse na presidência.

