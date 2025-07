Brasil antecipa saída do Mapa da Fome com políticas sociais eficazes Ministro Wellington Dias destaca redução da insegurança alimentar em depoimento à RECORD NEWS Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 13h25 (Atualizado em 29/07/2025 - 13h25 ) twitter

Exclusivo: ministro do Desenvolvimento e Assistência Social comenta saída do Brasil do Mapa da Fome

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, celebrou a saída do Brasil do Mapa da Fome conforme certificação da ONU (Organização das Nações Unidas). Em depoimento à RECORD NEWS, ele explicou que a redução da insegurança alimentar para menos de 2,5% foi alcançada em dois anos e meio, antes do prazo previsto.

Dias destacou o compromisso do presidente Lula em garantir recursos para os mais pobres, permitindo a implementação de políticas eficazes no programa Brasil Sem Fome. A integração entre governo federal, estados, municípios e sociedade civil foi crucial nesse processo. Programas como o Bolsa Família e o BPC (Benefício de Prestação Continuada) foram essenciais, além de estratégias como a busca ativa para garantir benefícios à população necessitada.

O apoio à produção alimentar e o plano Safra, aliados a sistemas de alimentação escolar e programas como o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) e cozinhas solidárias, também foram mencionados como elementos-chave para a superação da fome. Além disso, o aumento do salário mínimo e outras políticas econômicas contribuíram para a redução da pobreza.

